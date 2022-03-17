В телемедицинском центре в Москве провели более 2,8 млн консультаций за два года

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Специалисты телемедицинского центра в Москве провели более 2,8 млн консультаций за два года.
В телемедицинском центре в Москве провели более 2,8 млн консультаций за два года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Центр работает круглосуточно. Ежедневно пациентов консультируют около 200 врачей.

«Телемедицина в Москве доказала свою эффективность и позволила обеспечить постоянный мониторинг состояния пациентов, а также разгрузить выездные службы поликлиник», — отмечается в сообщении.

Информация, которую фиксирует специалист в ходе консультации, отображается в электронной медкарте пациента.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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