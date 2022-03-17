Инфекционист Долгих напомнила о правилах лечения простуды

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Врач-инфекционист, заместитель главного врача Химкинской областной больницы Елена Долгих напомнила о правилах лечения простуды.
Инфекционист Долгих напомнила о правилах лечения простуды
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В беседе с «Российской газетой» она заявила, что прежде всего необходимо оставаться дома, а при повышенной температуре соблюдать постельный режим.

«Нельзя с температурой принимать горячую ванну, посещать баню и сауну, всё это может вызвать ухудшение», — отметила врач.

По её словам, желательно пить много тёплой жидкости, принимать витамины.

При боли в горле допустимы леденцы от кашля, полоскание, при насморке можно промывать нос.

«Поскольку COVID-19 ещё не ушел, а отличить по симптомам коронавирусную инфекцию от банальной сложно, рекомендую контролировать уровень сатурации (насыщения крови кислородом)», — сказала Долгих.

Как отметила врач, врача нужно вызывать в случае температуры выше +38,5 °С.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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