В Госдуму внесли проект о комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России

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Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внёс в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России.
В Госдуму внесли проект о комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Государственная дума... постановляет образовать комиссию... по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», — сообщается в проекте.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не позволит англосаксам вмешиваться в дела страны.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда, лозунги американских политиков становятся всё более провокационными и безответственными.

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