В Госдуму внесли проект о комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции внёс в Госдуму проект постановления о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных государств во внутренние дела России.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Государственная дума... постановляет образовать комиссию... по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», — сообщается в проекте.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не позволит англосаксам вмешиваться в дела страны.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда, лозунги американских политиков становятся всё более провокационными и безответственными.