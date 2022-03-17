В Госдуму внесли проект о комиссии по расследованию фактов вмешательства в дела России
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Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Государственная дума... постановляет образовать комиссию... по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», — сообщается в проекте.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не позволит англосаксам вмешиваться в дела страны.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что антироссийская риторика в США дошла до абсурда, лозунги американских политиков становятся всё более провокационными и безответственными.