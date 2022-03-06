Посол Антонов: антироссийская риторика в США дошла до абсурда
Так он отреагировал на слова сенатора Рика Скотта, который допустил ввод американских войск на Украину.
По мнению Антонова, конгрессмен «по сути призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами».
Попытка вооружённого вмешательства в российскую спецоперацию может привести к «беспрецедентным последствиям», предупредил он.
«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности», — заявил посол журналистам, его слова приводит РИА Новости.
При этом Антонов выразил готовность встретиться «с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса», чтобы обсудить пути укрепления стратегической стабильности.
Как ранее отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.