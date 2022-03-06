Посол Антонов: антироссийская риторика в США дошла до абсурда

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Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, лозунги американских политиков становятся всё более провокационными и безответственными, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Так он отреагировал на слова сенатора Рика Скотта, который допустил ввод американских войск на Украину.

По мнению Антонова, конгрессмен «по сути призывает к прямому столкновению между крупнейшими ядерными державами».

Попытка вооружённого вмешательства в российскую спецоперацию может привести к «беспрецедентным последствиям», предупредил он.

«Антироссийская риторика в США дошла до абсурда. Ощущение таково, что здешние политики не до конца отдают отчёт своим заявлениям. Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся всё более безответственными, провокационными, а главное — крайне рискованными для международной безопасности», — заявил посол журналистам, его слова приводит РИА Новости.

При этом Антонов выразил готовность встретиться «с любым американским политиком, включая членов верхней и нижней палат конгресса», чтобы обсудить пути укрепления стратегической стабильности.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.

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