Песков заявил о сохранении определённых каналов диалога России с США
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«С США сохраняются определённые каналы диалога», — заявил Песков в ответ на вопрос о нынешнем уровне отношений двух стран на фоне событий на Украине.
Ранее пресс-секретарь заявил, что пока нет планов по переговорам российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про Путина.
Песков заявил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».
Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте России не является позицией правительства США.