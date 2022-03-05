Песков заявил о сохранении определённых каналов диалога России с США

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.
Песков заявил о сохранении определённых каналов диалога России с США
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«С США сохраняются определённые каналы диалога», — заявил Песков в ответ на вопрос о нынешнем уровне отношений двух стран на фоне событий на Украине.

Ранее пресс-секретарь заявил, что пока нет планов по переговорам российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про Путина.

Песков заявил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».

Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте России не является позицией правительства США.

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