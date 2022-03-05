Песков заявил о сохранении определённых каналов диалога России с США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет определённые каналы диалога с Соединёнными Штатами.

«С США сохраняются определённые каналы диалога», — заявил Песков в ответ на вопрос о нынешнем уровне отношений двух стран на фоне событий на Украине.

Ранее пресс-секретарь заявил, что пока нет планов по переговорам российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про Путина.

Песков заявил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».

Представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте России не является позицией правительства США.