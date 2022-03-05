Белый дом: высказывание сенатора Грэма о Путине не является позицией правительства США

Высказывание сенатора Линдси Грэма о президенте России Владимире Путине не является позицией правительства США. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

Как сообщает РИА Новости, американский сенатор выступил с угрозой в адрес Путина.

«Это не позиция правительства США и определённо не те слова, которые вы бы услышали от кого-то, кто работает в этой администрации», — заявила Псаки.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диппредставительство потребовало от США официально осудить высказывание сенатора Линдси Грэма про Путина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в крайне напряжённой атмосфере «не всем удаётся сохранять трезвость ума и здравие, многие едут рассудком».