Захарова заявила о недопустимости вмешательства англосаксов в дела России

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не позволит англосаксам вмешиваться в дела страны.
Захарова заявила о недопустимости вмешательства англосаксов в дела России
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  • © MFA Russia

«Не будем мы терпеть и попытки англосаксов вмешиваться во внутриполитические процессы в нашей стране, дестабилизировать обстановку, привить чуждые нам ценностные ориентиры», — приводятся её слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией России на Украине, она будет добиваться этого.

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