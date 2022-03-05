Захарова заявила о недопустимости вмешательства англосаксов в дела России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не позволит англосаксам вмешиваться в дела страны.

«Не будем мы терпеть и попытки англосаксов вмешиваться во внутриполитические процессы в нашей стране, дестабилизировать обстановку, привить чуждые нам ценностные ориентиры», — приводятся её слова на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что все российские банки должны быть отключены от SWIFT в связи со спецоперацией России на Украине, она будет добиваться этого.