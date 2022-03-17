Глава Минтруда заявил, что меры поддержки занятости охватят около 625 тысяч россиян
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«На сегодняшний день в рамках тех принятых решений мы предусмотрели возможность охвата порядка 625 тыс. наших граждан различными мерами поддержки на общую сумму более 39 млрд рублей», — приводит РИА Новости его слова.
Котяков добавил, что министерство предусмотрело возможность расширения мер до охвата 1 млн человек соответствующим объёмом финансирования.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало проект поддержки экономики страны на фоне антироссийских санкций на общую сумму около 1 трлн рублей.