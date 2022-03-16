Минтруд анонсировал меры по поддержке россиян в поиске работы
- РИА Новости
По его словам, перед ведомством стоит задача сохранения трудовых коллективов, часть мер в этом направлении уже принята, часть обсуждается.
«Некоторые из них будут направлены на поддержку граждан в поиске работы», — приводит слова Котякова пресс-служба партии «Единая Россия».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало проект поддержки экономики страны на фоне антироссийских санкций на общую сумму около 1 трлн рублей.