Минтруд анонсировал меры по поддержке россиян в поиске работы

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что ведомство примет меры по поддержке россиян в поиске работы.

По его словам, перед ведомством стоит задача сохранения трудовых коллективов, часть мер в этом направлении уже принята, часть обсуждается.

«Некоторые из них будут направлены на поддержку граждан в поиске работы», — приводит слова Котякова пресс-служба партии «Единая Россия».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России разработало проект поддержки экономики страны на фоне антироссийских санкций на общую сумму около 1 трлн рублей.