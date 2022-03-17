В Ростовской области выявили 875 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 875 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 350 572 жителя. Коэффициент распространения — 0,52.

Вылечились за минувшие 24 часа 1515 человек, всего — 327 221.

В целом в России за сутки зарегистрировали 34 819 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».