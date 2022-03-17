В Оренбургской области зафиксировали 786 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зафиксировали 786 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 76 пациентов.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 204 863 жителя. Выздоровели за минувшие 24 часа 1692 человека, всего — 180 093.

Также стало известно, что в Саратовской области выявили 953 случая коронавируса за сутки, передаёт kp.ru со ссылкой на оперштаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 231 789. Вылечились 208 116 жителей, в том числе 3138 за последние 24 часа.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».