В Татарстане подтвердили 525 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане подтвердили 525 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане подтвердили 525 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в республике заболели 132 799 жителей. Выздоровели 115 393 человека, в том числе 1733 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что ГБ №1 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) вернётся к плановой работе из-за спада заболеваемости коронавирусом, передаёт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу больницы.

В частности, с 17 марта возобновляют обычный график отделения терапии, хирургии, кардиологии, нейрохирургии, травматологии, гинекологии и оториноларингологии.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».

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