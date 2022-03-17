В Удмуртии зарегистрировали 316 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии зарегистрировали 316 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Удмуртии зарегистрировали 316 случаев COVID-19 за сутки
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  • © Vadym Terelyuk

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В поликлиниках наблюдаются 6082 жителя. В ковидных центрах 418 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 78 — в тяжёлом.

Выписаны за минувшие 24 часа 765 человек.

Также стало известно, что в Крыму выявили 452 случая коронавируса за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее число заболевших в республике достигло 173 071. Вылечились 163 306 жителей, включая 734 за последние 24 часа.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».

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