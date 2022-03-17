В Иркутской области выявили 1093 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 1093 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 275 287. Выздоровели 256 439 жителей, в том числе 1957 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 34 819 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков высказался о ситуации со штаммом «стелс-омикрон».