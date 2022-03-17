Россияне предложили организовать свободный доступ к иностранному кино и музыке

В России выступили с предложением в адрес премьер-министра Михаила Мишустина разрешить россиянам свободное, не требующее согласия правообладателей использование кино и музыки компаний, которые ушли с территории страны.

«Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур», — приводят «Известия» обращение руководителя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова.

В тексте заявления отмечается, что уход соответствующих западных компаний из России расценивается в качестве спланированного акта против прав российских граждан, закреплённых на мировом уровне. Речь идёт о Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом Генассамблеей ООН.

Павлов аргументировал инициативу многочисленными жалобами со стороны россиян на отключение от иностранных сервисов, за пользование которыми граждане заранее заплатили.

«А ведь многие из них оплачивали годовые подписки, отдавая немалые суммы. Те, кто так поступил, должны понимать, что есть политика, а есть базовые права человека. Пакт ООН, на который мы ссылаемся, ратифицирован практически всеми странами», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной.

Вместе с тем звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановила свою деятельность в России.

12 марта компания Sony Pictures Entertainment объявила о приостановке деятельности на территории государства на фоне ситуации на Украине.