Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России

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Компания Sony Pictures Entertainment объявила о приостановке деятельности на территории России из-за ситуации на Украине. Об этом пишет издание Variety.
Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России
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«Мы поддерживаем многие предприятия по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время осуществляются на Украине», — заявил председатель и главный исполнительный директор компании Тони Винчикерр.

Отмечается, что также были приостановлены цифровые релизы проектов компании.

Ранее стало известно, что компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной.

Вместе с этим звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановила деятельность в России.

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