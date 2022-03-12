Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России
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«Мы поддерживаем многие предприятия по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России, и поддерживаем гуманитарные усилия, которые в настоящее время осуществляются на Украине», — заявил председатель и главный исполнительный директор компании Тони Винчикерр.
Отмечается, что также были приостановлены цифровые релизы проектов компании.
Ранее стало известно, что компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной.
Вместе с этим звукозаписывающая компания Universal Music Group приостановила деятельность в России.