Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации на Украине

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Компания Disney приостанавливает работу в России из-за ситуации с Украиной, решение коснётся релиза и производства новой продукции, лицензирования, круизной линии и работы журнала National Geographic. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Это включает лицензирование контента и продукции, деятельность круизной линии Disney Cruise Line, работу журнала и туры от National Geographic, производство местного контента и (работу) линейных каналов», — приводит РИА Новости сообщение.

Как уточняется, некоторые виды этой деятельности будут приостановлены незамедлительно.

В компании добавили, что сотрудники компании в России не потеряют рабочие места.

Ранее сообщалось, что видеоигровая компания Sony Interactive Entertainment приостанавливает поставки и работу PlayStation Store в России из-за спецоперации на Украине. 

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