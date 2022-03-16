В Подмосковье выписали 2,8 млн электронных рецептов на льготные лекарства за полгода

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В Московской области выписали 2,8 млн электронных рецептов на льготные лекарства за полгода.
В Подмосковье выписали 2,8 млн электронных рецептов на льготные лекарства за полгода
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  • © MJ_Prototype

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отметила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова, в среднем в регионе еженедельно выписывают около 100 тыс. таких рецептов.

Электронные рецепты оформляет врач. Затем достаточно прийти в пункт сети «Мособлмедсервис» и назвать свои данные.

Информация о выданных рецептах хранится в личном кабинете на подмосковном сайте госуслуг.

Ранее сообщалось, что в Москве с момента запуска системы выписано более 16 млн электронных рецептов с кодом.

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