В Москве с момента запуска системы выписано более 16 млн электронных рецептов с кодом
- © М. Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
«За год с момента запуска сервиса в городских поликлиниках врачи оформили уже более 16 млн электронных рецептов, включая и льготные, и рецепты на приобретение лекарств за полную стоимость», — приводятся слова замруководителя столичного Департамента здравоохранения Юлии Антиповой на сайте мэра Москвы.
Возможность отпускать препараты для льготников по рецептам с QR-кодом коммерческие аптеки получили в начале 2022 года. Вместо него льготники могут показать полис ОМС или распечатать код в поликлинике.
«Горожанам больше не нужно носить с собой бумажные рецепты — достаточно предъявить сотруднику аптеки сформированный в системе ЕМИАС код. По нему сотрудник аптечного пункта получит всю необходимую информацию о назначенных препаратах», — говорится в сообщении.
Ранее власти Москвы заявили об увеличении числа обращений москвичей к электронным медкартам. Число обращений к сервису достигло 40 млн.