В Москве с момента запуска системы выписано более 16 млн электронных рецептов с кодом

За год в Москве выписали более 16 млн электронных рецептов с цифровым кодом, их принимают аптечные пункты при поликлиниках и более 300 аптек в российской столице.

«За год с момента запуска сервиса в городских поликлиниках врачи оформили уже более 16 млн электронных рецептов, включая и льготные, и рецепты на приобретение лекарств за полную стоимость», — приводятся слова замруководителя столичного Департамента здравоохранения Юлии Антиповой на сайте мэра Москвы.

Возможность отпускать препараты для льготников по рецептам с QR-кодом коммерческие аптеки получили в начале 2022 года. Вместо него льготники могут показать полис ОМС или распечатать код в поликлинике.

«Горожанам больше не нужно носить с собой бумажные рецепты — достаточно предъявить сотруднику аптеки сформированный в системе ЕМИАС код. По нему сотрудник аптечного пункта получит всю необходимую информацию о назначенных препаратах», — говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы заявили об увеличении числа обращений москвичей к электронным медкартам. Число обращений к сервису достигло 40 млн.