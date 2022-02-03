Власти Москвы заявили об увеличении числа обращений москвичей к электронным медкартам
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Электронная карта доступна в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» и на сайте mos.ru. Пользователи могут найти в приложении выписанные рецепты, больничные и данные о вызовах скорой помощи. Москвичи также имеют возможность выгружать из медкарты документы и отправлять их по электронной почте.
Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.