Власти Москвы заявили об увеличении числа обращений москвичей к электронным медкартам

В 2021 году москвичи воспользовались электронными медицинскими картами в 2,3 раза больше, чем в 2020-м, когда число обращений к сервису достигло 40 млн раз.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Электронная карта доступна в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» и на сайте mos.ru. Пользователи могут найти в приложении выписанные рецепты, больничные и данные о вызовах скорой помощи. Москвичи также имеют возможность выгружать из медкарты документы и отправлять их по электронной почте.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.