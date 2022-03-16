В Свердловской области выявили 1,8 тысячи случаев коронавируса за сутки

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В Свердловской области выявили 1,8 тыс. случаев коронавируса за последние сутки.
В Свердловской области выявили 1,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщает tagilcity.ru.

Больше всего заболевших — в Екатеринбурге (691 житель).

С начала пандемии в регионе заболели 405,7 тыс. человек. Выздоровели 275,3 тыс. жителей, в том числе 5,1 тыс. — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что за прошедшие две недели заболеваемость COVID-19 в Ульяновской области снизилась вдвое, поэтому регион движется в сторону ослабления ковидных ограничений. Как передаёт mosaica.ru, об этом на заседании оперштаба заявил губернатор Алексей Русских.

Во вторник, 15 марта, в регион поступило 15 тыс. тест-систем для ПЦР-диагностики коронавируса. За всё время пандемии в области провели свыше 1,9 млн исследований на COVID-19.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.

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