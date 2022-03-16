В Ростовской области зафиксировали 1069 случаев COVID-19 за сутки

В Ростовской области зафиксировали 1069 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Коэффициент распространения составляет 0,55. Общее число заболевших в области достигло 349,6 тыс.

За минувшие 24 часа лаборатории региона провели свыше 12,6 тыс. ПЦР-исследований.

В целом за сутки в России выявили 36 519 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.