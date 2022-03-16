В Волгоградской области подтвердили 835 случаев COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области подтвердили 835 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровел 1501 житель.
В Волгоградской области подтвердили 835 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 201 585. Вылечились 185 873 человека.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 36 519 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.

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