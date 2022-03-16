В Татарстане зарегистрировали 550 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в республике достигло 132 274. Вылечились 113 660 жителей, в том числе 1444 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Удмуртии на фоне снижения заболеваемости коронавирусом продолжают сокращать коечный фонд для пациентов с COVID-19, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Сейчас стационар ГКБ №8 уже не принимает новых пациентов с коронавирусной инфекцией. После проведения дезинфекции с 23 марта больница начнёт приём пациентов неинфекционного профиля», — отмечается в сообщении.
Ранее главный врач клиники «Твой доктор» терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.