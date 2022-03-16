Врач Рыков призвал пациентов с постковидным синдромом наблюдаться у специалистов

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Главный врач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков заявил, что пациентам с постковидным синдромом необходимо наблюдаться у специалистов.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что у таких переболевших возможны нарушения, связанные с неврологическим статусом, дыхательной недостаточностью.

«Мы призываем пациентов с постковидным синдромом, которые испытывают чувство дискомфорта, может быть, не всегда понимая, с чем это связано, проходить более углублённые профилактические осмотры и диспансеризации, выявлять эти причины и подбирать индивидуальное лечение», — сказал Рыков.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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