Врач Рыков призвал пациентов с постковидным синдромом наблюдаться у специалистов

Главный врач медицинской клиники НАКФФ Максим Рыков заявил, что пациентам с постковидным синдромом необходимо наблюдаться у специалистов.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что у таких переболевших возможны нарушения, связанные с неврологическим статусом, дыхательной недостаточностью.

«Мы призываем пациентов с постковидным синдромом, которые испытывают чувство дискомфорта, может быть, не всегда понимая, с чем это связано, проходить более углублённые профилактические осмотры и диспансеризации, выявлять эти причины и подбирать индивидуальное лечение», — сказал Рыков.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.