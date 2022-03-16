В Кемеровской области подтвердили 324 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области подтвердили 324 случая COVID-19 за последние сутки. Вылечились 512 жителей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 153 639. Выздоровели 141 866 человек.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 9569 жителей.

Также стало известно, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин отменил запрет на проведение массовых и публичных мероприятий в регионе, передаёт «МИР 24» со ссылкой на областную администрацию.

«Эпидситуация позволяет нам снять запрет на проведение массовых и публичных мероприятий. При этом все они должны проходить в строгом соответствии с законом», — сказал глава региона.

По его словам, масочный режим в области пока снимать не планируется.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.