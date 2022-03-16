В Удмуртии выявили 325 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 325 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 45 жителей.
В Удмуртии выявили 325 случаев COVID-19 за сутки
  • Gettyimages.ru
  • © Edson Flores Silloca

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общее число заболевших в республике достигло 159 747. Вылечились 141 949 человек, в том числе 877 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Новосибирской области планируют отменить масочный режим, передаёт НСН.

«Я дал поручение оперативному штабу совместно с управлением Роспотребнадзора подготовить соответствующее решение и представить его на следующем заседании правительства», — сказал губернатор Андрей Травников на пресс-конференции.

Вместе с тем, в регионе продлят режим повышенной готовности.

Ранее главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко и главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина рассказали о возможных последствиях перенесённого заболевания COVID-19.

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