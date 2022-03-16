Мурашко: «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса

Вариант коронавируса «стелс-омикрон» способен распространяться ещё быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом. Такое мнение выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон».

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.

Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.

Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.