Мурашко: «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса
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«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует РИА Новости Мурашко.
По его словам, данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон».
Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.
Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.
Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.