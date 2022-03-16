Мурашко: «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса

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Вариант коронавируса «стелс-омикрон» способен распространяться ещё быстрее, он имеет все шансы стать преобладающим штаммом. Такое мнение выразил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом коронавируса
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«Имея более высокую контагиозность, подвариант «омикрона» BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом», — цитирует РИА Новости Мурашко.

По его словам, данные мониторинга штаммов коронавируса говорят о том, что существует несколько генетических линий варианта «омикрон».

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. 

Также в Московской области заявили об отмене  обязательного ношения масок.

Заведующий лабораторией Института молекулярной биологии Пётр Чумаков напомнил о важности ревакцинации против коронавируса на фоне отмены масочного режима в Москве.

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