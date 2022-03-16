Терапевт Романенко назвала срок восстановления после COVID-19

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, сколько времени нужно человеку, чтобы полностью восстановиться после перенесённого коронавируса.

«Что касается коронавируса, кому-то достаточно четырёх недель, а у кого-то период восстановления затягивается до 12 недель. Всё, что до четырёх недель, — это норма», — сказала Романенко в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина уточнила, что период восстановления пациента зависит от формы тяжести инфекции и наличия сопутствующих заболеваний.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.