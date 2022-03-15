В Госдуме отменили масочный режим

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По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в палате парламента отменили масочный режим.
В Госдуме отменили масочный режим
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«По поручению Вячеслава Володина в Госдуме отменён масочный режим. Ранее была прекращена проверка QR-кодов, открыты буфеты и столовые», — говорится в официальном заявлении в Telegram.

При этом ограничения на посещение зданий Госдумы сохраняются — пропуск может заказать только руководитель фракции или председатель одного из комитетов или комиссий. Отмечается, что эти ограничения временны и будут отменены в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации. 

Также в Московской области заявили об отмене обязательного ношения масок.

Академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян беречь здоровье на фоне отмены масочного режима.

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