Суд назначил штраф сотруднице Первого канала, ворвавшейся в эфир программы «Время»

Суд в Москве оштрафовал сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову на 30 тыс. рублей. Ранее Овсянникова появилась во время эфира программы «Время» с плакатом пацифистского содержания.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что материал об административном правонарушении в отношении Овсянниковой был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления).

Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы дела, штраф был назначен девушке не за акцию на телевидении, а за опубликованный до этого видеопризыв.

14 марта Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Инцидент произошёл в эфире программы «Время».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данный инцидент хулиганством.