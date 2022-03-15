Суд назначил штраф сотруднице Первого канала, ворвавшейся в эфир программы «Время»
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что материал об административном правонарушении в отношении Овсянниковой был составлен по ч. 2 ст. 20.2 КоАП России (организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления).
Как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы дела, штраф был назначен девушке не за акцию на телевидении, а за опубликованный до этого видеопризыв.
14 марта Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней в кадре. Инцидент произошёл в эфире программы «Время».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данный инцидент хулиганством.