В Минздраве заявили о передаче регионам России более 670 тысяч упаковок молнупиравира

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Минздрав России передал регионам более 670 тыс. упаковок препарата от коронавируса молнупиравир. Об этом заявили в пресс-службе министерства.
В Минздраве заявили о передаче регионам России более 670 тысяч упаковок молнупиравира
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Минздрав России направил в субъекты Российской Федерации более 670 тыс. упаковок современного противовирусного препарата молнупиравир отечественного производства», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что передача препарата является важным элементом для стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах.

Ранее Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител.

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