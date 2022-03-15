В Минздраве заявили о передаче регионам России более 670 тысяч упаковок молнупиравира

Минздрав России передал регионам более 670 тыс. упаковок препарата от коронавируса молнупиравир. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

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«Минздрав России направил в субъекты Российской Федерации более 670 тыс. упаковок современного противовирусного препарата молнупиравир отечественного производства», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что передача препарата является важным элементом для стабилизации ситуации с коронавирусом в российских регионах. Ранее Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител.