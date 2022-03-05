Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19

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Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.
Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований.

«Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в исследовании примет участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.

Ранее академик РАН, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что Минздрав России в ближайшее время выдаст разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе антител к нескольким штаммам COVID-19. 

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