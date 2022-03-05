Минздрав разрешил центру Гамалеи исследования препарата от COVID-19

Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования препарата от коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра разрешений на проведение клинических исследований.

«Оценка переносимости, безопасности, иммуногенности и фармакокинетики лекарственного препарата для ранней этиотропной терапии коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2, на основе гуманизированных моноклональных антител при однократном введении у здоровых добровольцев», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в исследовании примет участие 101 доброволец, завершить изучение планируется 31 декабря 2022 года, уточняется в реестре.

Ранее академик РАН, глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что Минздрав России в ближайшее время выдаст разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе антител к нескольким штаммам COVID-19.