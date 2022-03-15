Терапевт Романенко назвала основные признаки анемии

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко назвала основные признаки анемии.
Терапевт Романенко назвала основные признаки анемии
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«В первую очередь анемия сопровождается слабостью, снижением переносимости физической нагрузки и работоспособности, одышкой при ходьбе, бледностью кожных покровов, головной болью и учащённым сердцебиением», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как уточнила Романенко, малокровие возникает из-за дефицита витаминов группы В и железа. Такие состояния могут быть и наследственными, и приобретёнными.

Врач отметила, что чаще всего анемия — симптом какого-то другого основного заболевания. Для постановки диагноза рекомендуется сдать общий анализ крови, и в случае снижения гемоглобина и эритроцитов специалист назначит план дальнейшего обследования, заключила Романенко.

Ранее терапевт, кардиолог «СМ-Клиники» Рустем Османов в разговоре с «Известиями» рассказал, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.

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