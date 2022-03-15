В Тамбовской области выявили 346 случаев COVID-19 за сутки

В Тамбовской области выявили 346 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 107 359 жителей. Выздоровели 98 204.

На госпитализации находятся 415 пациентов.

Охват вакцинацией взрослого населения области достиг 65,9%.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 36 678 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.