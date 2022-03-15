В Саратовской области зарегистрировали 1081 случай коронавируса за сутки

В Саратовской области зарегистрировали 1081 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Всего в регионе заболели 229 810 жителей. Выздоровели 202 544 человека, в том числе 2445 — за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 1417 пациентов, на амбулаторном лечении — 21 508.

Также стало известно, что в Нижегородской области карантина по COVID-19 нет ни в одной больнице, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На данный момент времени в Нижегородской области отсутствуют медицинские организации, отделения, которые закрыты на карантин по COVID-19», — заявили в ведомстве.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.