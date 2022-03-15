В Саратовской области зарегистрировали 1081 случай коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Саратовской области зарегистрировали 1081 случай коронавируса за последние сутки.
В Саратовской области зарегистрировали 1081 случай коронавируса за сутки
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает kp.ru.

Всего в регионе заболели 229 810 жителей. Выздоровели 202 544 человека, в том числе 2445 — за минувшие 24 часа.

На лечении в стационарах находятся 1417 пациентов, на амбулаторном лечении — 21 508.

Также стало известно, что в Нижегородской области карантина по COVID-19 нет ни в одной больнице, передаёт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«На данный момент времени в Нижегородской области отсутствуют медицинские организации, отделения, которые закрыты на карантин по COVID-19», — заявили в ведомстве.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить