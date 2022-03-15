В Нижегородской области выявили 925 случаев коронавируса за сутки

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В Нижегородской области выявили 925 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 198 жителей.
В Нижегородской области выявили 925 случаев коронавируса за сутки
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 394 102.

Выздоровели за минувшие 24 часа 2980 человек, за всё время — 350 966.

Также стало известно, что с 7 по 13 марта в центр обработки вызовов системы «112» поступило 30 818 обращений от жителей области, передаёт pravda-nn.ru.

В частности, за помощью специалистов скорой помощи обратились 6978 человек, что на 4% ниже, чем неделей ранее.

«Праздничные дни в целом прошли спокойно. Больше всего поступило обращений из крупных агломераций региона: Нижнего Новгорода, Дзержинска, Богородского, Кстовского и Балахнинского районов»,  — заявил начальник отдела центра обработки вызовов системы «112» Сергей Бучацкий.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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