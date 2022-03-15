В Оренбургской области зарегистрировали 821 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 821 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Суточный прирост заболеваемости в области снизился на 2,8%. Общее число заболевших достигло 203 296.

Также стало известно, что в семи регионах отмечено превышение эпидемиологических порогов заболеваемости ОРВИ, передаёт ФАН со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, заболеваемость была обусловлена преимущественно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Доля гриппа составила 1,8%.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.