В Удмуртии выявили 310 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 310 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 1067 жителей.
В Удмуртии выявили 310 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В состоянии средней тяжести в ковидных стационарах находятся 480 пациентов, в тяжёлом — 82.

Вакцинировались 694 282 жителя республики.

Также стало известно, что в Самарской области за прошедшую неделю общее число выявленных случаев коронавируса уменьшилось на 53% по сравнению с предыдущей неделей. Как передаёт sova.info, об этом заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова во время заседания оперштаба.

По данным на 14 марта, еженедельный темп прироста заболеваемости снизился до 0,47.

Кроме того, в регионе отмечено снижение количества случаев ОРВИ и внебольничной пневмонии.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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