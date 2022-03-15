В 11 столичных поликлиниках можно сделать ЭКГ при помощи кардиокресла

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 11 столичных поликлиниках установили специальные кардиокресла, с помощью которых можно сделать электрокардиограмму за одну минуту.

Об этом пишет «Москва 24».

«Важно, что такие кардиокресла не заменяют приём кардиолога, но помогают быстро оценить фактическое состояние перед визитом. Они также позволяют пройти диагностику сердца тем, кто приходит в поликлинику к другим специалистам и может не подозревать о кардиологических проблемах», — отметила Ракова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что 128 поликлиник и больниц отремонтировали в Московской области, ещё семь объектов будет отремонтировано.