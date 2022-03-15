В Донецке жители продолжают приносить цветы к месту падения обломков «Точки-У»

Жители Донецка продолжают приходить к месту падения обломков сбитой ракеты «Точка-У» и возлагать цветы в память о погибших в результате происшествия.

Об этом сообщает Life.ru.

«Это страшно. Мы хотим, чтобы всё это остановилось. Это невозможно, это ад на земле», — сказала одна из присутствующих на месте ЧП женщин.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По имеющимся данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё более 30 пострадали в результате падения её обломков.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что личности военных, которые причастны к обстрелу города, уже установлены.