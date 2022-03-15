В Донецке жители продолжают приносить цветы к месту падения обломков «Точки-У»
- РИА Новости
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Об этом сообщает Life.ru.
«Это страшно. Мы хотим, чтобы всё это остановилось. Это невозможно, это ад на земле», — сказала одна из присутствующих на месте ЧП женщин.
14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По имеющимся данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё более 30 пострадали в результате падения её обломков.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что личности военных, которые причастны к обстрелу города, уже установлены.