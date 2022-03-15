В Севастополе прошла акция в память о жертвах обстрела Донецка

В Севастополе состоялась траурная акция «Свеча памяти», посвящённая погибшим в результате обстрела в Донецке.

Организатором акции выступил волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь», сообщает Life.ru.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По имеющимся данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё более 30 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У», уже установлены.