В Севастополе прошла акция в память о жертвах обстрела Донецка

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В Севастополе состоялась траурная акция «Свеча памяти», посвящённая погибшим в результате обстрела в Донецке.
В Севастополе прошла акция в память о жертвах обстрела Донецка
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Организатором акции выступил волонтёрский штаб «Мы вместе — Севастополь», сообщает Life.ru.

14 марта в центре Донецка возле Дома правительства была сбита украинская ракета «Точка-У». По имеющимся данным, по меньшей мере 21 человек погиб и ещё более 30 пострадали в результате падения обломков ракеты.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что личности военных, которые виновны в обстреле Донецка ракетой «Точка-У», уже установлены.

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