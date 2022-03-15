Эксперты назвали товары, которые могут исчезнуть из российских магазинов

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Эксперты рассказали, какие товары могут исчезнуть с прилавков российских магазинов в связи с введёнными Западом санкциями.
Эксперты назвали товары, которые могут исчезнуть из российских магазинов
  • Legion-Media
  • © Frantic

Как пишут «Известия», с российских прилавков исчезнут напитки от компании PepsiCo (Pepsi, 7Up, Mirinda и другие).

Инна Гольфанд, партнёр Strategy Partners, предоставляющей услуги по разработке бизнес-стратегии, напомнила, что на прилавках страны нельзя будет увидеть и пиво от Heineken под собственной торговой маркой.

«Прекратили поставки в Россию крупнейшие чешские пивоварни: Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen, Budějovický Budvar и Bernard. Также экспорт приостановила британская алкогольная компания Diageo, которой принадлежат бренды виски Johnnie Walker и White Horse, рома Captain Morgan, пива Guinness, водки Smirnoff», — подчеркнула Гольфанд.

Дмитрий Матвеев, президент агропромышленной группы компаний «Кабош», полагает, что начнутся определённые проблемы с поставкой электронной техники: компьютеров, серверов.

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT допустил рост цен на смартфоны, планшеты и ноутбуки. По его мнению, в ближайшее время цены на данную группу товаров могут подняться на 10—15%.

Также, как объяснил специалист, могут возникнуть проблемы с поставками.

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