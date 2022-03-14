Отоларинголог Киселюс рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач — сурдолог-оториноларинголог Витаутас Киселюс рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.
Отоларинголог Киселюс рассказал о возможных осложнениях после COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan-balvan

«Мы встречали осложнения на орган слуха у переболевших COVID-19. Это сопровождалось снижением слуха, в ряде случаев оно было заложено, бывали случаи выделений из ушей и болевых ощущений», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если слух стойко снижен более двух суток, то лучше обратиться к врачу. Как отметил Киселюс, своевременная диагностика приведёт к максимально эффективному лечению.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить