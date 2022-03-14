Отоларинголог Киселюс рассказал о возможных осложнениях после COVID-19

Кандидат медицинских наук, врач — сурдолог-оториноларинголог Витаутас Киселюс рассказал о возможных осложнениях после COVID-19.

«Мы встречали осложнения на орган слуха у переболевших COVID-19. Это сопровождалось снижением слуха, в ряде случаев оно было заложено, бывали случаи выделений из ушей и болевых ощущений», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, если слух стойко снижен более двух суток, то лучше обратиться к врачу. Как отметил Киселюс, своевременная диагностика приведёт к максимально эффективному лечению.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.