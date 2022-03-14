Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в Россию

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Росздравнадзор сообщил, что не фиксирует отказов в поставках медицинских изделий в Россию, в том числе импортного производства.
Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в Россию
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

«Росздравнадзор сообщает, что отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, не зафиксировано», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Отмечается, что медицинские изделия, как социально значимые товары, не входят в санкционные списки.

Ранее в Минздраве России заявили, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.

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