Росздравнадзор не фиксирует отказов поставлять медицинские изделия в Россию
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«Росздравнадзор сообщает, что отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, не зафиксировано», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.
Отмечается, что медицинские изделия, как социально значимые товары, не входят в санкционные списки.
Ранее в Минздраве России заявили, что основные мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок.