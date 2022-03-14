В Алтайском крае прививку от COVID-19 сделали 1 372 705 жителей

В Алтайском крае прививку от коронавируса сделали 1 372 705 жителей.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Завершили иммунизацию 1 224 435 человек. Ревакцинировались 93 887 жителей.

Также стало известно, что в Тамбовской области с 15 марта отменяют ряд антиковидных ограничений, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на постановление врио главы администрации региона Максима Егорова.

«Стабильное улучшение эпидемиологической обстановки позволило пойти на отмену масочного режима. Кроме того, отмена ковидных ограничений позволит поддержать бизнес, который и так испытывает давление из-за введённых санкций», — сказал Егоров.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.