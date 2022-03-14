В Алтайском крае прививку от COVID-19 сделали 1 372 705 жителей

Короткая ссылка
В Алтайском крае прививку от коронавируса сделали 1 372 705 жителей.
В Алтайском крае прививку от COVID-19 сделали 1 372 705 жителей
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального оперштаба.

Завершили иммунизацию 1 224 435 человек. Ревакцинировались 93 887 жителей.

Также стало известно, что в Тамбовской области с 15 марта отменяют ряд антиковидных ограничений, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на постановление врио главы администрации региона Максима Егорова.

«Стабильное улучшение эпидемиологической обстановки позволило пойти на отмену масочного режима. Кроме того, отмена ковидных ограничений позволит поддержать бизнес, который и так испытывает давление из-за введённых санкций», — сказал Егоров.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить