В Ульяновской области зафиксировали 793 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
- © Илья Питалев
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Всего в регионе заболели 186 166 человек, вылечились 170 375.
На стационарном лечении находятся 12 059 пациентов.
Также стало известно, что в Севастополе за сутки подтвердили 277 случаев COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 79 733.
Вакцинацию прошли 305 740 жителей.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.