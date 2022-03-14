В Ульяновской области зафиксировали 793 случая коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Ульяновской области зафиксировали 793 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 1526 жителей.
В Ульяновской области зафиксировали 793 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 186 166 человек, вылечились 170 375.

На стационарном лечении находятся 12 059 пациентов.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки подтвердили 277 случаев COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 79 733.

Вакцинацию прошли 305 740 жителей.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить