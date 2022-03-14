В Ульяновской области зафиксировали 793 случая коронавируса за сутки

В Ульяновской области зафиксировали 793 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 1526 жителей.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 186 166 человек, вылечились 170 375.

На стационарном лечении находятся 12 059 пациентов.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки подтвердили 277 случаев COVID-19, передаёт ИА SevastopolMedia. Общее число заболевших в городе достигло 79 733.

Вакцинацию прошли 305 740 жителей.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.