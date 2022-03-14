В Ростовской области подтвердили 1230 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 1230 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Всего в регионе заболели 347 515 жителей. Коэффициент распространения вируса — 0,62.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1715 человек. На лечении в стационарах находятся 1911 пациентов.

Также стало известно, что в Краснодарском крае отменили ряд антиковидных ограничений, передаёт портал «Юга.ру». В частности, с 14 марта заработали фуд-корты и детские игровые площадки. С 7 марта в регионе возобновили диспансеризацию и профосмотры.

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.