В Красноярском крае выявили 471 случай коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 471 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 353 477.

По данным краевого Минздрава, выздоровели за минувшие 24 часа 3926 жителей, всего — 326 545.

На лечении в настоящее время находятся 16 642 пациента.

В целом в России за сутки зарегистрировали 41 055 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.