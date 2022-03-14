В Красноярском крае выявили 471 случай коронавируса за сутки

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В Красноярском крае выявили 471 случай коронавируса за последние сутки.
В Красноярском крае выявили 471 случай коронавируса за сутки
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 353 477.

По данным краевого Минздрава, выздоровели за минувшие 24 часа 3926 жителей, всего — 326 545.

На лечении в настоящее время находятся 16 642 пациента.

В целом в России за сутки зарегистрировали 41 055 случаев COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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