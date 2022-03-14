В Омской области зафиксировали 381 случай COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на федеральный штаб.
Всего в регионе заболели 198 239 человек. Выписаны 187 759 жителей (+308 за минувшие 24 часа).
Вакцинацию прошли 1 154 728 омичей, оба компонента вакцины получили 876 936, уточнили в региональном Минздраве.
В целом в России за сутки выявили 41 055 случаев коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее иммунолог, аллерголог Владимир Болибок рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.